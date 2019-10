Lars Wallin låter bartendern överraska med drinkar, njuter av djupa middagssamtal och har hemmaspa framför Idol.

Jag sitter i baren på At six hotel tillsammans med min nyfunna vän Joy M’Batha. Vi summerar jobbveckan och vårt samarbete för min nya ready to wear-kollektion Lars Wallin V. Joy har gjort en musikvideo där hela kollektionen finns med. Jag gillar stämningen på At six, det är en privat atmosfär. Bartendrarna här är så duktiga att jag brukar låta dem improvisera, men jag börjar med att beställa min favoritdrink Pastell. Efter några glas och en intensiv vecka börjar jag känna mig trött och rundar av. Det blir en taxi hem.

Annons

På lördagen sover jag ut, har ingen telefon som väcker mig. Men jag hinner upp i tid till Nyhetsmorgon. Jag äter min helgfrukost – sallad, två stekta ägg, två knäckemackor, grönt te och en juice på morot, ingefära och apelsin. Det är en helglyx som jag inte hinner med på vardagar. Frukosten ger mig energi och jag beger mig ut på stan för att möta upp min kompis Joel Engstrand för lite inredningsshopping. Dis inredning och Posh living är två favoriter. Sedan blir det lite av en lördagsklassiker – lunch på Sturehof med ytterligare en klassiker: jag tar sillbrickan. Vi avslutar eftermiddagen med en drink på Hillenberg på Humlegårdsgatan.

Jag åker hem och byter om inför middagen på L’Avventura på Sveavägen med ett gäng vänner. Deras tryffelpasta är fantastisk, så det får blir en sådan och vitt vin. Vi pratar om livet och bara umgås, jag älskar när man inte vet vart samtalet ska ta vägen eller hur kvällen ska sluta. Jag jobbar så mycket att jag inte alltid har tid att träffa vänner, därför möts vi ofta över mat. Det är så vi umgås, även på vardagar äter jag ute väldigt ofta.

Vi blir drinksugna och går vidare till Tak, utsikten över Stockholm här är magisk. Jag är ingen nattklubbsmänniska utan jag nöjer mig med att stänga baren. Beroende på väder brukar jag gå hem till Vasastan. Ikväll är det definitivt promenadväder.

Jag äter samma helgfrukost söndag morgon, och ingen väckarklocka idag heller. Jag skrotar runt i lägenheten, tvättar och städar. Ofta går jag inte utanför dörren före sen eftermiddag på söndagar. Numera försöker jag alltid hålla mina helger fria och oplanerade. Tidigare har jag alltid jobbat och ofta skjutit upp alla måsten till söndagen vilket gett mig söndagsångest och dåligt samvete hela helgen. Det tog flera år innan jag kunde vara ledig med gott samvete, men nu är helgerna heliga.

Den här söndagseftermiddagen tillbringar jag på Nationalmuseum på Blasieholmen, sedan det renoverats och öppnat på nytt älskar jag det. På vägen hem svänger jag förbi min favoritrestaurang Guru och köper med mig mat. Det är en helt underbar indisk kvarterskrog vid Odenplan som ägs av ett par som verkligen lagar mat med kärlek, jag älskar det!

Väl hemma blir det vitlöksmarinerad kyckling i tv-soffan framför reprisen av Idol. För att ladda batterierna inför måndagen blir det spakväll med ansiktsmask, klassisk musik och senaste numret av Vogue.

Foto: Björn Lundvall