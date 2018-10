Skådespelaren Filip Berg hugger ved, går på stökiga middagar och läser in ljudböcker under helgen.

Fredag eftermiddag. Jag ska åka ut till vår stuga på Väddö tillsammans med min mamma, syster Nicolin och hennes två barn. Man vill gärna komma iväg innan trafiken blir för jävlig, så vid fyra tar jag en snabb taxivända i stan och hämtar upp samtliga familjemedlemmar. Målet är att vinna över alla andra som ska ut till sina lantställen men vi hamnar som vanligt i bilkö på E18. Tar ett snabbt stopp på Ica Älmsta där vi käkar kokt korv och handlar det sista inför kvällen.

När vi kommer fram drar mina systerdöttrar Greta och Estelle iväg direkt, det är som att de vill pissa revir. Jag har en förkärlek för att elda så tar genast fram en eldtunna där jag bränner gamla träd som jag har kapat. Inne i köket står en bolognese och kokar. Alla har i sina egna ingredienser i smyg, men det blir alltid gott ändå. Efter middagen har jag lovat Greta och Estelle att spela spel så både Fia med knuff och en kortlek åker fram. När barnen har gått och lagt sig sitter vi kvar och spelar kort tills jag och Nicolin blir ovänner.

Lördag morgon vaknar jag tidigt. Tar med mig yxan ut och börjar hugga ved. Det är skönt att göra något praktiskt där man ser resultat direkt. Skådespelaryrket är så luddigt. När jag kommer tillbaka till huset packar vi ihop och åker in till stan.

Hemma hör jag av mig till mina vänner. Den senaste tiden har jag varit ute på landet så mycket att mina kompisar slutat ringa, så jag måste se till att hålla kontakten med dem. Vi bestämmer träff på Sturehof, där vi tar en öl i mellanbaren. Jag jobbade där när jag var yngre, så det är alltid kul att hälsa på gamla kollegor.

På kvällen har Nicolin bjudit in till middag och mina kompisar hakar på. Min syrras kille Jens spelar i band, så middag hemma hos dem slutar alltid med att vi sitter och sjunger, spelar gitarr och dricker. Nio gånger av tio lagar Jens pasta och i dag bjuds det återigen på bolognese, men nu är det hans variant. Till det dricker vi ett rött vin med någon tjusig italiensk etikett på. Lägenheten är fylld med kompisar och gitarrer och vi blir kvar där hela kvällen. Det har gått så långt att Jens och Nicolin köpt en uppblåsbar madrass till mig, så att jag kan sova över.

Söndag morgon vaknar jag hos syrran. Jag är vaken först och traskar runt i lägenheten medan de andra sover. När Jens vaknar vill han kompensera för att han sovit så länge och bjuder på bacon, äggröra och juice.

Sedan åker jag hem till mig i Solna. Kollar några avsnitt av amerikanska The Office. Det är enkel underhållning som man inte behöver sätta sig in i. Framåt kvällen tar jag bilen till Gamla stan där jag läser in en ljudbok. Just nu läser jag in Dreammaker, skulle säga att det är samma genre som Fifty Shades of Grey.

När jag kommer hem lagar jag korv stroganoff och läser sedan igenom scener inför kommande inspelningar. Men i vanlig ordning slutar det med att manuset ligger bredvid mig i soffan och att datorn har åkt upp istället. Vid tolv släcker jag lamporna.

