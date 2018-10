Alessia Catenacci dricker drinkar på Tjoget, går långpromenader och äter söndagslunch med familjen.

På fredag eftermiddag lämnar jag jobbet vid fem och åker hem till Söder där jag lämnar min hund Chili. Han är en liten yorkshireterrier och brukar vara med mig på jobbet. Rullar vidare till Indio Kitchen där jag träffar min kompis Bella. De serverar japansk-peruansk mat och jag är särskilt förtjust i deras sushirätt Lima to Tokyo. Till det dricker vi ett gott vitt vin, jag är rätt dålig på viner men förlitar mig på att personalen fixar något bra. Efter middagen fortsätter vi till Tjoget, de bjuder alltid på bra stämning och goda drinkar. Just nu är favoriten Beets by Tjoget med vodka, kokos och muskot. Vid halv ett avrundar vi kvällen och beger oss hemåt.

Lördag morgon. Försöker sova ut, men är uppe redan vid åtta eftersom jag är morgonmänniska. När min kille Morsi har vaknat går vi till Robin Delselius Bageri och äter frukost. Deras bröd är så gott och till det dricker vi färskpressad juice och kaffe.

Dagen fortsätter med en promenad på Söder. Tar en tur förbi Bondens egen marknad på Katarina Bangata där lokalproducenter säljer allt från honung till ostar och charkuterier. Vi kryssar mellan stånden och köper ingredienser till söndagsmiddagen. Jag älskar allt som rör mat – att äta ute, handla råvaror och tillaga dem. Det är så jag är uppvuxen, i min familj kretsar mycket kring mat.

Efter en lugn eftermiddag hemma inleder vi lördagskvällen med ett glas rött på vinbaren Folii. Sedan fortsätter vi till Nobis Hotels restaurang Noi, där vi träffar våra kompisar. Jag är marknadschef på Nobisgruppen, men det känns aldrig som jobb när jag är där, de som arbetar där är mer som familjemedlemmar än kollegor. Till middag beställer vi in massa olika rätter som vi delar på. Det blir allt från pata negra och mozzarella till lätthalstrad tonfisk på saltsten. Och så en massa goda tillbehör – potatis- och jordärtskocksgratängen är min favorit. Vi sitter länge och äter och snackar. Plötsligt har klockan hunnit bli ganska mycket, så Morsi och jag åker hem till Chili och går och lägger oss.

På söndagen vaknar jag utvilad. Stänger av telefonen och mailen och försöker ladda om. Att få återhämtning är superviktigt för mig.

Vid lunch åker vi ut till min familj i Nacka. Mina fyra bröder är där och pappa bjuder på svamprisotto. I vår familj älskar vi att prata och det blir lätt livliga diskussioner som rör allt från världsfrågor till hur vi mår. Den som pratar högst och fortast som får sin röst hörd. Efter lunchen åker Morsi och jag vidare till Hellasgården och tar en långpromenad.

Söndagskvällen blir lugn. Vi lagar auberginegryta och pratar framtidsplaner, jobb och peppar varandra. Efter middagen försöker jag läsa men istället hamnar vi framför Netflix och kollar ett avsnitt av Maniac. Vid elva somnar jag, redo för en ny vecka.