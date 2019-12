Suzanne Osten letar hundar på Söder och gör tonårsrevolt när hon själv känner för det.

Det sista jag gör på arbetsveckan är att träna pilates. Jag tränar bara under veckodagarna, helgerna är till för kulturfrosseri. Jag kollar almanackan, vad vill jag se den här helgen? Jag springer på otroligt mycket teater och bio, nästan allt jag får syn på. Just nu är jag sugen på att se Pedro Almodóvars Smärta och ära.

Ikväll står jag för maten så jag köper med mig kinesiskt från Kyoko på Sveavägen. Min särbo Per kommer hem till mig i Vasastan och vid middagsbordet diskuterar vi intensivt vad som händer i världen. Vi reagerar på den verklighet vi lever i och funderar över hur vi ska rädda den. Det blir ingen kulturbio ikväll utan istället tar jag fram min bästa Jim Carrey-film Man on the moon, där Carrey gick in i rollen som Andy Kaufman och förblev denne även utanför kameran. Nu diskuterar vi istället skådespelaren som aldrig går ur sin roll under filmens gång, innan vi somnar, utmattade efter jobbveckan.

På lördag morgon blir det frukost på sängen – kaffe, rostat bröd med egen sylt som jag gjort på landet, det gör jag alltid när jag har lite extra tid. Jag uppdaterar mig om vad som hänt i världen och läser dagstidningarna samtidigt som jag lyssnar på radio. Även när jag inte jobbar är arbetshjärnan igång och jag får konstant nya arbetsidéer. Det är högt tempo i mitt liv och jag gör helst allt på en gång. Men sen har jag ju inga småbarn hemma. Det är bara jag och jag är som en tonårig pensionär: jag gör vad jag vill.

Därför passar jag på och stannar kvar i sängen så länge som möjligt innan det är dags att byta ut morgonrocken mot något snyggt. Min garderob liknar numera en stor secondhand-butik med alla dessa plagg som jag samlat på mig under åren. Jag gillar att klä mig så roligt som möjligt och vill känna mig som mig själv.

Sedan träffar jag min dotter Hanna och mitt barnbarn Tora. Det är inte alltid de har tid för mig, men idag har de det. Vi går på Gunnarsons på Götgatan och dricker kaffe. Sedan går vi i butiker och jag shoppar gärna åt mitt barnbarn – jag minns själv hur tufft det var att vara student och pank. ”Men mormor, det där är alldeles för dyrt!” säger hon ofta.

Per bor i närheten på Söder, så efteråt går jag dit. Han är musiker och spelar musik oavbrutet från sin gigantiska skivsamling. Det blir mycket jazz och blues. Jag läser kvällstidningarna högt medan han lagar mat. Sedan blir det film på Pers hemmabio. Ruskigt otäcka filmer är hans smak. Jag sitter bredvid och skriker.

Jag gör söndagsfrukost utifrån det som finns i Pers kyl – jag är väldigt noga med att han har yoghurt hemma. Han sätter på musik vid frukostbordet och vi pratar. Sedan går vi en promenad runt Södermalm, Per och jag. Vi kollar efter roliga hundar och mattar eller hussar. Ser om paren matchar varandra. Och så planerar vi inför kvällen då vi har bjudit över ett gäng vänner för en drinkkväll i Pers hemmabyggda tikibar. Han gör alltid en drinklista bestående av alkoholfria fruktdrinkar som man får man välja från. Det blir en trevlig kväll. Sedan stannar jag uppe hela natten och läser Nora eller Brinn Oslo Brinn av Johanna Frid. Jag gör som sagt lite som jag vill.