Stylisten Emma Unckel renoverar huset, lägger ansiktsmasker och blandar italienska cocktails.

Vi har flyttat till hus i Djursholm. Ett renoveringsobjekt, men enligt oss en arkitektritad tegeldröm från 1968. Ikväll ska vi ha premiärmiddag för kompisar och vi har packat upp kartonger inpå småtimmarna. Man vill ju göra ett gott intryck på vännerna – så kanske de också blir sugna på villa-livet.

Bestämmer mig för att kompa ut en halvdag under fredagen på Elle för att hinna fixa inför kvällen. Men, som den beautyredaktör jag är så klämmer jag in mig på Kims naglar för att få en manikyr och pedikyr. 45 minuter senare går jag ut med vinröda naglar och bubbelgumsrosa fötter. Irrar därefter in på Östermalmshallen i hopp om inspiration till en smaskig men enkel huvudrätt. Hamnar vid en av köttdiskarna och bestämmer mig för lammkorv. Gött och enkelt med en rotfruktsgratäng och stor sallad.

Jag lämnar över barnen till mormor. Väl hemma börjar jag med det roligaste, en sockerkaka med färska bär och syrad grädde som ska bli kvällens efterrätt. Hinner inte duscha, så gör snabbvarianten genom att blaska av mig för att därefter smörja in hela kroppen med fluffiga Baume de rose från By Terry. Nu doftar hela jag nyponros igen.

Gästerna kommer och får genast min nya favoritdrink i handen: sex centiliter limoncello i ett glas med mycket is och tonic water, toppat med färska basilikablad. Det blir en grym middag och sista gästerna åker hem vid 02.30. Ändå bra orkat för att vara åtta småbarnsföräldrar!

Lördag morgon. Vaknar bakis och tänker att ”jag tål ju ingenting nuförtiden”, men fattar varför eftersom jag knappt vågar räkna de tomma vinflaskorna runt om i huset. Frukost blir en kanna kaffe och så åker den saftiga sockerkakan fram på bordet. Ännu godare i dag!

Sen blir det fort iväg för att hämta hem barnen från mamma på Värmdö. Planen är att göra ett stopp på Gustavsbergs porslinsfabrik, älskar att fynda porslin. Dessutom ligger Orrefors outlet i samma område. Två vinglas for i golvet under gårdagens middag och här köper jag nya till halva priset.

Vi åker vidare till Bukowskis i Västberga. Det är på deras online-auktioner som vi just nu köper mycket av våra möbler och inredning. Väl hemma leker vi, grillar och somnar med barnen när de nattas.

På söndagar vill vi helst göra ingenting. Så efter att jag lagt min söndagsmask från Verso (jo det är sant, jag testar alltid en ny ansiktsmask på söndagar. Det ingår ju för fasiken i mitt jobb!) går hela familjen ut i trädgården. Jag drömmer om den där poolen som finns med i vår plan för huset men känner samtidigt en skvätt ångest över stambyten och dränering som måste prioriteras innan jag ens vågar tänka tanken på svalkande dopp i trädgården.

Ångesten byts snabbt ut emot pepp då vår arkitekt Mikaela kommer förbi för att visa nya ritningar på den kommande renoveringen. Vi bjuder på takeawayschnitzel från Monrads och söndagskvällen både

inleds och avslutas med byggplanering av huset.