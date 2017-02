”Cyklar i full fart ner för 5th Avenue och skriker Freedom”

Modedesignern Johan Lindeberg blir hypnotiserad, går på filmpremiär och knäcker nacken hos kiropraktorn under en vanlig helg i hemstaden New York.

På fredagseftermiddagen träffar jag några kompisar på den chica, men ändå bohemiska, restaurangen Indochine. Ett klassiskt New York-ställe som funnits i runt 30 år och Jean-Marc Houmard som äger det tar alltid väl hand om mig. Det blir ravioli till förrätt och ångad chilensk havsabborre till huvudrätt. Min dotter Blue sms:ar och säger att hon vill stanna ute längre ikväll, min filosofi är att det är okej så länge hon hela tiden hör av sig.

Efter middagen går vi och kollar på nattklubbsikonen Paul Sevignys nya ställe Casablanca. Mark Ronson är gäst-DJ och vi stannar ett par timmar innan Blue plockar upp mig i en taxi och vi åker hem. Under natten vaknar jag några gånger, det är då jag finner min största inspiration. Jag har kommit på båda mina klädmärken J.Lindeberg och BLK DNM under nätterna. Ibland går jag upp för att meditera en stund, jag har grym utsikt från mitt hus i Williamsburg och brukar gå ut på terrassen och bara känna in allt.

På lördagen vaknar jag långt innan Blue. Cyklar iväg för en kaffe på ett av mina favorithak, Marlow & Sons. Ibland går jag dit ensam på kvällen, sätter mig i baren och äter ostron för mig själv. Just nu är jag inne i en period då jag gillar att vara mycket själv. Går tillbaka hem och lagar äggviteomeletter med avokado, kikärtor och kalkonbacon.

Efter det har jag en skypesession med min hypnotisör Fredrik Praesto. Jag går djupt in i meditationen, har lärt mig en teknik som gör att man kan skicka iväg tankar man vill bli av med. Sedan tar jag cykeln in till

Manhattan för att träffa min bästa polare Waris Ahluwalia på Bar Pitti. De serverar italiensk mat på riktigt och vi börjar med spenat och mozzarella följt av en milanese. Det är märkligt att Waris och jag är så nära men samtidigt så oerhört olika. Han går långsamt och jag snabbt, jag är intensiv och han är lugn. På kvällen går vi på Iggy Pop-premiären Gimme Danger på Lower East Side. Regissören Jim Jarmusch och Iggy pratar om filmen som är otroligt inspirerande.

På söndagen bestämmer Blue att vi ska köra en vintagerunda. Vi tar med oss vår halvgalna stylistvän Georgia som är expert på Brooklyns secondhand-butiker. Efter vi klivit ut från Urban Jungle Vintage i Bushwick går vi till Roberta’s för lunch. Det är svårt att få bord men de fantastiska pizzorna är värda all väntan. Sen kör vi tillbaka hem i min gamla Mercedes.

På eftermiddagen hoppar jag upp på cykeln och trampar över Williamsburg bridge, hela vägen till West Side Highway, för att cykla upp till 74:e gatan och Broadway. Här besöker jag min kiropraktor Dr. Phil som ser ut som en seriefigur. Efter att han knäckt min nacke och använt sina nålar drar jag igenom Central Park, cyklar i full fart ner för 5th Avenue och skriker ”Freedom”. Det är bland det mest befriande jag vet och ger mig massor av energi. Tillbaka i Brooklyn vill Blue gå och se filmen American Honey. De visar den på biografen Nighthawk som har sköna biostolar, dessutom kan man beställa drinkar och äta middag här. Jag äter fisktacos och dricker vin, Blue tar deras hamburgare. Filmen är en av de bästa jag sett på länge, den handlar om tonåringar på roadtrip genom USA som söker meningen med livet.