”Min favoritepidemiolog lugnar mig – finns hopp”

Jag är nyutexaminerad läkare och har jobbat nio veckor som underläkare inom öppenvården på Danderyds sjukhus. De senaste veckorna har krismötena tätnat. Vi har fått nya regler om vem som ska släppas in på kliniken och hur vi ska bedriva vård för våra patienter under allt svårare förutsättningar. Förra veckan kom beslutet som vi bävat inför: Att läget nu är så allvarligt att all icke-akut vård skjuts upp på obestämd framtid, och att all personal inom öppenvården omplaceras i slutenvården. Var man hamnar vet ingen av oss.

Jag behöver hopp. Jag behöver perspektiv, framåt, och bakåt i historien. Jag vill prata med någon som kan epidemiologi, riskfaktorer och statistik, som kan lugna och stötta mig. Jonas F Ludvigsson, professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet och överläkare vid Barnkliniken vid Örebro Universitetssjukhus, var en av de bästa föreläsare vi hade under läkarutbildningen; lika glödande optimistisk som briljant pedagogisk.