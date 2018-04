Just nu pågår inspelningarna av nästa Hollywood-filmatisering av "Millennium"-serien, "The girl in the spider's web", i Stockholm.

Filmen, som är baserad på David Lagercrantz roman "Det som inte dödar oss", regisseras av Fede Alvarez och Claire Foy och svenske skådespelaren Sverrir Gudnason spelar huvudrollerna som Lisbeth Salander och Mikael Blomkvist. I övriga roller syns bland andra Stephen Merchant och Lakeith Stanfield.