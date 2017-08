Selfiegenerationen oroar sig för klimatet – men inte jobb

Nästan 50 procent av tillfrågade ”millennials” tror att klimatförändringarna och förstörelse av naturen är vår tids största fara. Foto: Frank Augstein/AP

GENÈVE Millenniegenerationen, unga mellan 18 och 35 år, framställs ibland som selfiefixerade individualister som bara tänker på nästa utlandsresa. Stämmer inte alls, enligt Global Shapers Survey av Världsekonomiskt Forum i Schweiz. De som är födda efter 1980 grubblar ofta på allvarliga frågor som upptar världsrubrikerna.

Så anser exempelvis nästan 50 procent att klimatförändringarna och förstörelse av naturen är vår tids största fara. Ett annat orosmoln är konflikter och krig som bekymrar 40 procent. Ojämlikhet i form av inkomstklyftor och diskriminering oroar drygt 30 procent av de tillfrågade.

Studien görs för tredje året i rad och är baserad på intervjuer med 31 000 ”millennials” i 186 länder.

Annons X

Enligt WEF ger studien en unik inblick i hur unga från olika håll i världen tänker kring ekonomiska och sociala frågor.

Men här tycks en gräns gå för hur mycket man kan acceptera.

– Särskilt markant i år är oron för planeten och grubblerierna kring ojämlikheten. Hela 91 procent anser att vetenskapen nu bevisat att människor är ansvariga för klimatförändringarna. När det gäller ojämlikheten tror merparten att det beror på korruption, skev inkomstfördelning och tillgång till utbildning, säger Yemi Babington-Ashaye, som lett studien vid WEF, till SvD Näringsliv.

Två tjejer tar en selfie i Oslo, Norge. ”Millennials” framställs ibland som selfiefixerade individualister – men det stämmer inte alls. Foto: Gorm Kallestad/TT

När det kommer till chanserna att hitta jobb i framtiden är däremot förvånansvärt många relativt positiva. Hela 69 procent är ”ganska” eller ”mycket” optimistiska om möjligheterna att hitta ett jobb. Många tror att nya teknologier visar vägen; 79 procent menar att teknologi snarare skapar än förstör jobb.

En stor majoritet, 81 procent, är också beredda att flytta utomlands för att hitta jobb eller avancera i sin karriär. Mest lockande är USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Australien och Schweiz.

En stor nyfikenhet finns kring artificiell intelligens och robotteknik, enligt studien.

– Artificiell intelligens har röstats fram som nästa stora teknologiska trend. Unga tror att det kan användas inom utbildning, hälsosektorn och tillverkningsindustrin. Här finns stora förhoppningar, säger Yemi Babington-Ashaye.

Men även om millenniegenerationen omfamnar nya teknologier finns tvivel. En dryg majoritet säger exempelvis att de inte skulle lita på beslut som fattas av en robot i stället för av dem själva. Och 44 procent säger blankt nej till inplanterade chip som kan öka deras kapacitet och kompetens.

– Chip under huden är ändå något realistiskt som redan används av exempelvis amerikanska armén. Men här tycks en gräns gå för hur mycket man kan acceptera, säger Babington-Ashaye.

Vi är ändå förvånade över den stora empati som dagens unga har gentemot flyktingar.

Det finns också en gnagande oro bland unga för hur teknologier påverkar människors privatliv och integritet. Många undviker att ladda ner appar av oro för intrång i privatlivet genom att apparna vill komma åt kontaktlistor och mikrofoner, tillägger han.

Polis övervakar kön av ankommande flyktingar i snålblåsten vid Hyllie station utanför Malmö. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

Studien visar även en frustration där unga upplever att deras åsikter ignoreras när beslut fattas i samhället. Mer än hälften, 56 procent, anser att deras syn inte beaktas när viktiga beslut fattas.

Intressant nog verkar däremot inte migration och flyktingströmmar vara det gigantiska orosmoln som man möjligen kan tro. Nästan 73 procent säger att de välkomnar flyktingar till sina länder. Fast denna generositet faller till 51 procent när det gäller att ta emot flyktingar i deras egen stad. Och blott 27 procent är villiga att ta emot flyktingar i sina egna hem. Det kan ses som tecken på vad som kallas NIMBY-ism (Not In My Back Yard-tänkande).

– Vi är ändå förvånade över den stora empati som dagens unga har gentemot flyktingar. Närmare 70 procent har en positiv syn på flyktingar och överväldigande många välkomnar dem till sina länder. Även om denna välvillighet krymper ju närmare man kommer deras egna kvarter, skulle en dryg femtedel ta emot flyktingar i sina hem. Det är anmärkningsvärt, säger Babington-Ashaye.