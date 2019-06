Generation Y och Z, det vill säga unga vuxna födda efter 90-talet, skäms inte för sin ångest. En studie gjord av American University visar att millenials är mer benägna att öppet prata om sin psykiska ohälsa och ångest än sina föräldrar och mor- och farföräldrar. Inte minst syns det bland popstjärnor, sociala medier-profiler och skådisar som i intervjuer och i egna sociala kanaler öppet pratar ut som sina mörkare perioder.

En som delat med sig till sina fans om sin psykiska ohälsa – och på så vis också banat väg för andra att prata om det – är den omåttligt hajpade artisten Billie Eilish, 17 år. Den amerikanska sångerskan sjunger ut om sina depressiva perioder på nya skivan When we fall asleep, where do we go? För Rolling Stone Magazine förklarade Eilish att fansen ser hennes låtar som varma kramar:

– En del vuxna tycker att det är dåligt med låtar om självmord och depressioner. Men jag tror att det kan vara en tröst att se att man inte är ensam, att någon annan kan må lika dåligt. Det är en bra känsla.

Ett annat exempel är Justin Bieber som när han gav sin första intervju på två år till amerikanska Vogue medgav att han ställt in tidigare turnéer på grund av psykisk ohälsa.

– Jag blev deprimerad på turnén och gjorde saker som jag skämdes för. Drogerna skärmade av mig från att behöva se det, och det blev ganska mörkt, berättade han då.

Flera som följt i Biebers och Ellish spår är Game of Thrones-stjärnan Sophie Turner och här hemma har såväl Molly Sandén som Bianca Ingrosso pratat öppet om sina inre strider.

