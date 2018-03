”Miljöskäl talar för mer begränsad invandring”

Vi behöver framgent minst 80 000 nya bostäder per år, uppger Boverket. Skälet är "en prognos netto på ytterligare 100 000 fler invånare per år i vårt land under överskådlig tid, drivet av migration". Vi framhåller här att antalet människor i landet bestäms av val bland alternativ som bör analyseras närmare, samt att miljökonsekvenser bör vara centrala för valet.