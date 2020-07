Miljontals riskerar att vräkas i USA

För miljontals hyresgäster i USA väntar just nu en tid av ovisshet efter att ett fyra månader långt federalt betalningsanstånd slutat gälla under natten till lördag. Betalningsanståndet, som reglerats i den så kallade CARES-lagen, inrättades för att skydda hyresgäster från att bli vräkta under coronapandemin.

Anståndet hindrar landets hyresvärdar från att avvisa hyresgäster som inte har råd att betala hyran. Istället ackumuleras kostnaderna, och de senaste månadernas hyra behöver börja betalas tillbaka 30 dagar efter det att anståndet upphört.