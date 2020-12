Nya "Se upp för Jönssonligan" lockade många till tv-sofforna under julhelgen. Tre dagar efter juldagens premiär på C More hade filmen setts av 1,1 miljoner tittare, enligt strömningstjänstens egna siffror.

"Med över en miljon tittare de första dagarna är 'Se upp för Jönssonligan' vår största premiär hittills", säger C More-chefen Philip Lindqvist i ett pressmeddelande.