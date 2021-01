Miljonerna räddar världscupfinalen i Göteborg

– Mig veterligen har de aldrig gjort det innan, säger Got events vd Lotta Nibell till Göteborgs-Posten.

– Det visar hur viktig världscupen är för ridsporten. Fjolårets final fick ställas in och det har inte blivit något nu under vintern. Jag tror förbundet vill undvika att ställa in två år på raken. Dessutom är vår tävling viktig som uttagningstävling inför OS i Tokyo.