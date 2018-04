Miljoner i bistånd för att nå mål till 2030

Sverige kommer att stödja en ny FN-fond, "Joint fund for the 2030 Agenda", och bidrar med 20 miljoner dollar, cirka 160 miljoner kronor. Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete, tar med sig nyheten till sitt möte med FN:s generalsekreterare António Guterres som sker under en bilresa mellan Arlanda och Uppsala senare i dag.