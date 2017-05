Miljö och demokrati på Riksteatern

Naturskildraren Martin Emtenäs är aktuell på Riksteatern i höst. Här från ett reportage i SvD:s tidning Junior i Tyresta nationalpark. Foto: Ari Luostarinen

Riksteatern satsar under hösten på två aktuella teman. Miljöfrågor diskuteras genom ”Vi som bor här” med naturskildraren Martin Emtenäs och Stefan Sundström. Demokratins gränser problematiseras i ”Olydnad” skriven av Lisa Färnström och Emma Örn.

Kärleksrelationer skildras via ”Maken” av Gun-Britt Sundström samt ”Dimensioner med Marie Robertson och Krister Kern. Erik Norberg och Alexander Öberg gör musikalen ”Bläck eller blod” om Gustav III.

Dansstycket ”Beauty and the beast” hyllar rock’n’roll. Cristina Capriolis dansverk ”A line up” handlar om jakten på uppmärksamhet. Tyst Teater och Josette Buschell Mingo tar sig an Lorcas ”Bernardas hus”.

100-åringen Finland hyllas via ”Kultakausi - strålande tider”. Fem cirkusartister utforskar det genuint finska via ”Kinema”. Därutöver ges ”Den lille prinsen” av Saint-Exupéry på arabiska samt ”Zebrafinken” med Carlos Romeros och ”Försvinnandet”, en pjäs om demens.