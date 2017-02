Miljardvinst för Norwegian – sätter in fler plan

Norwegian räknar med att öka kapaciteten kraftigt i år. Flera konkurrenter går samma väg och det öppnar för fortsatt press på biljettpriserna när flygbolagen ska försöka fylla planen. Foto: Pontus Lundahl/TT

Flygbolaget Norwegian har expanderat snabbt under många år och under senaste kvartalet kunde bolaget räkna in en fortsatt uppgång. Försäljningen ökade med 15 procent, jämfört med motsvarande kvartal året före, och nådde 6,1 miljarder norska kronor.

Bolaget kunde också notera sin hittills största nettovinst som för hela 2016 hamnade på 1,1 miljarder kronor. Men på börsen backade ändå Norwegians aktie eftersom investerarna räknat med ett högre underliggande rörelseresultat under det senaste kvartalet.

Enligt Norwegians ledning har kunderna fortsatt att boka resor i bra takt under början av 2017. Det lär de behöva göra i fortsättningen också för Norwegian siktar på en fortsatt snabb expansion och under 2017 ska bolaget öka sin kapacitet att flyga passagerare med 30 procent.

Annons X

Det beror både på att Norwegian får in en rad nya plan för Europatrafiken och på att bolaget snabbt ökar sin flotta av långdistansplan. Under de senaste två åren har bolaget närmast fördubblat kapaciteten inom långdistans efterhand som flygplanstillverkaren Boeing levererat nya Dreamlinerplan.

Framöver ökar leveranserna ännu mer och i slutet av 2018 räknar Norwegian med att bolaget ska ha en tre gånger så stor kapacitet att flyga långdistans.

Nu är Norwegian långt ifrån ensam om att expandera. Lufthansa räknar med att öka kapaciteten med 4 procent och Air France-KLM med drygt 3 procent i år. Ökad kapacitet betyder även att det blir fortsatt stark press på biljettpriserna.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

Air France-KLM kunde på torsdagen också visa upp ett resultat för fjärde kvartalet som var bättre än väntat och aktien steg kraftigt på börsen. Framför allt är det den nederländska delen av bolaget, KLM, som gått bra.

Under året ska Air France-KLM sänka kostnaderna ytterligare. Bolaget är bland annat i full gång med att försöka få igång ett nytt eget lågkostnadsbolag, Boost, som kan möta den hårda konkurrensen som växt fram på långdistansmarknaden.