Miljardrullning att vänta på H&M:s stämma

H&M:s styrelse har föreslagit en utdelning på 9,75 kronor per aktie som aktieägarna har att ta ställning till under tisdagen då bolaget håller stämma. Utdelningen delas upp i två omgångar, där 4,90 kronor per aktie ska betalas ut i maj och resterande 4,85 kronor per aktie ska betalas ut i november.