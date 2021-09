Miljarder satsas för minskad psykisk ohälsa

Enligt regeringen behövs det en långsiktig satsning för att bekämpa den psykiska ohälsan i befolkningen. Ytterligare 1,5 miljarder kronor läggs till arbetet mot psykisk ohälsa per år under 2023 och 2024. Totalt avsätts därmed 2,2 miljarder kronor per år.

– Psykisk ohälsa orsakar ett väldigt stort lidande. Vi ser en negativ utveckling som måste vändas, säger finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP).