Miljarder i förskott när författarna skriver kontrakt

Boktitel: Den tomma stolen

Förskott: Mellan 2 miljoner pund och 8 miljoner dollar.

JK Rowling, känd som författaren bakom Harry Potter-böckerna, gillar att framhålla sin enkla bakgrund som urfattig kulturarbetare. För sina första två Harry Potter-böcker fick hon ett par tusen pund i förskott, men när Rowling 2012 gav ut ”Den tomma stolen” (”The casual vacancy”) var förlaget beredda att betala ut mer i förskott: någonstans mellan 1,5 och 8 miljoner dollar, vilket, trots att boken inte blev någon succé, förlaget inte lär ha haft något problem med att få tillbaka.

Printing money: 10 of the richest book deals of all time