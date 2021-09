Miljardbudgeten – det kan du få i plånboken

Höjt bostadstillägg för pensionärer

För pensionärer kan bostadstillägget som mest bli 450 kronor. Foto: Amir Nabizadeh/TT

Regeringen föreslår en höjning av bostadstillägget. Förslaget innebär att konsumtionsstödet i bostadstillägget höjs med 200 kronor för ogifta, och 100 kronor för gifta, och att taket för bostadstillägget höjs från 7 000 till 7 500 kronor.

I praktiken innebär det att de som har en boendekostnad under 7 000 kronor kan få en ökning på bostadstillägget med 200 kronor per månad. För de med bostadskostnad på 7 500 kronor eller mer ökar tillägget med som mest 450 kronor per månad.