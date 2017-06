Miljardär ger sig in i Nestlé – aktien rusar

Nestle's vd Ulf Mark Schneider. Arkivbild. Foto: Laurent Gillieron

Nestlés aktie stiger med 3,8 procent på måndagseftermiddagen och är vinnare i Stoxx600, ett index som listar Europas 600 största bolag.

Aktierallyt sker i svallvågorna av att aktivistinvesteraren Daniel Loeb har köpt 1,3 procent av bolaget via hedgefonden Third Point, skriver Financial Times.

I helgen sade Loeb att han har påbörjat "produktiva samtal" med ledningen för den schweiziska livsmedelstillverkaren.

Annons X

Hedgefonden har signalerat att den vill rusta upp Nestlé genom att lyfta dess rörelsemarginaler och sälja bolagets 23-procentiga innehav i kosmetikabolaget L'oreal.

Efter beskedet har även L'oreals aktie stigit med 3,8 procent på eftermiddagen.