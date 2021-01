Tre medlemmar i New Yorks nationalgarde har omkommit i en helikopterkrasch, enligt myndigheterna i den amerikanska delstaten. Olyckan inträffade i staden Mendon omkring 50 mil nordväst om New York City under ett träningsuppdrag på onsdagskvällen.

Det är oklart vad som orsakade händelsen, som nu utreds av delstatens enhet för militära frågor. De tre omkomna var de enda personerna ombord, enligt polisen i länet Monroe.