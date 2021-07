Militären får lugn period efter Tigray

Först under söndagen kom det första officiella svaret från tigreanska ledare om vapenvilan som centralregeringen i Etiopien föreslog efter att tigreanska styrkor tagit kontroll över stora delar av regionen. Vapenvilan accepteras, under villkoren att styrkor från Eritrea och den etiopiska delstaten Amhara, som gränsar till Tigray, drar sig undan den krigsdrabbade regionen. Man vill även se Abiy Ahmed och Eritreas president Isaias Afwerki hållas ansvariga för skador som åsamkats under stridigheterna, som präglats av hänsynslösa massakrer och omfattande sexuellt våld.

Abiy Ahmed svarade inte på de tigreanska ledarnas krav under måndagen, när han höll ett anförande i parlamentet om läget för den etiopiska militären.