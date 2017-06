Militär tolkade Oasis – bjuds in av Gallagher

Foto: Franck Fife/AP/TT

Den franska armékörens version av Oasis-låten "Don't look back in anger" väckte starka känslor under en fotbollsmatch mellan Storbritannien och Frankrike i veckan. Nu har orkesterledaren Jean-Michel Mekil fått en personlig inbjudan av låtskrivaren Noel Gallagher.

Låten, som Gallagher skrev till Oasis i mitten av 1990-talet, har blivit en hyllningslåt till de 22 människor som dödades i terrorattacken i Manchester i maj. I full uniform sjöng och spelade Mekil låten på elgitarr strax före matchen på Stade de France i Paris, och klippet på hans framförande blev snabbt viralt.

Nu har det alltså även nått Gallagher, som skrivit upp Makil på gästlistan till sin spelning på samma arena i juli. En gästlisteplats som gläder orkesterledaren:

– Det är otroligt. Det blir fantastiskt att stå i publiken och höra låtarna. I dag är jag i Montlucon för en ceremoni på en polisskola, det är 35 grader varmt och jag trodde inte det skulle bli en särskilt kul dag. Men det här är ju underbara nyheter! säger han.