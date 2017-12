Mikael Odenberg: Fredspris som hotar säkerheten

I dag mottar International Campaign to Abolish Nuclear Weaponspriset Nobels fredspris. Priset och de förhandlingar om ett kärnvapenförbud som diskuteras i FN är djupt problematiska. Med utrikesminister Margot Wallström som påskyndare har Sverige slagit in på en farlig väg, skriver Mikael Odenberg, Styresman i Kungliga Krigsvetenskapsakademien och fd försvarsminister.