Mikael Lustig: "Nu blir det tuffare"

Mikael Lustig gjorde ett mål och en assist. Foto: Janerik Henriksson/TT

Med elva minuter kvar av VM-kvalmötet på Nationalstadion Vasil Levski i Sofia avgjorde Bulgarien. Hemmalagets Ivajlo Tjovtjev var kylig och säker när han placerade in 3–2-målet bakom målvakten Robin Olsen.

Ett mål som innebär att Sverige förlorade viktiga poäng i kampen om en plats i VM-slutspelet i Ryssland nästa sommar.

Dessutom försvann förstaplatsen i gruppen då den tidigare tvåan Frankrike fick 4–0 i hemmamatchen mot Nederländerna.

– Det är fotboll, liksom. För några veckor sedan kändes det fantastisk bra och vi hade ett bra läge. Nu blir det lite tuffare, sade Mikael Lustig.

– Men det gäller att se positivt på det. Det är så här i fotboll ibland. I ena matchen är man ett riktigt bra fotbollslag, i nästa är man inte det.

Sverige fick en mardrömsstart mot Bulgarien.

Redan efter tolv minuter nickade Stanislav Manolev in inlägget från Georgi Milanov.

Inte blev det bättre av att Georgi Kostadinov såg till Bulgarien tog tillbaka ledningen när han efter dryga halvtimmen nickade in Ivelin Popovs frispark till 2–1.

Och värre skulle det som sagt bli.

Men innan dess handlade mötet en hel del om Mikael Lustig.

17 minuter efter Bulgariens ledningsmål – och nästan kvarten efter Plamen Iljevs fina räddning på Emil Forsbergs straff och Marcus Bergs retur – höll Celticspelaren sig framme och skarvade in 1–1-målet.

– Min uppgift var att gå på bortre (stolpen), sedan pratade jag med Granen (Andreas Granqvist) och sade att han fick gå på bakre. Det var en bra hörna och jag behövde inte hoppa jättehögt men jag visste var bollen skulle, sade Lustig.

Med minuten kvar av första halvlekens 45 minuter höll han sig framme igen.

Den här gången agerade han i rollen som framspelare. Lustig skickade in ett tidigt inlägg, Marcus Berg nådde högst och fick via gräset in kvitteringsbollen till 2–2 bakom Plamen Iljev.

Men sedan avgjorde Ivajlo Tjovtjev med sitt 3–2-mål i 79:e minuten.

– Spelmässigt vet jag inte om det var många som kom upp i normal standard. Det var en sådan match där man kände: vad gick fel? Det är svårt att sätta fingret på. Vi var en halvmeter ifrån hela tiden, sade Mikael Lustig.

För Sverige fortsätter nu VM-kvalet borta mot Vitryssland på söndag.