Mikael Håfströms nästa projekt är en ny film för strömningsjätten Netflix. "Outside the wire" har Anthony Mackie ("The hurt locker", "Captain America") i huvudrollen och börjar spelas in nästa sommar, skriver Expressen.

Håfström, som gjort film i Hollywood ett bra tag, regisserade nyligen svenska serien "Dirigenten" med Adam Pålsson i huvudrollen.