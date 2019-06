Han hade en superhit med "Grace Kelly" 2007. Nu gör den brittiske artisten Mika comeback med ny musik, skriver Contactmusic.

Skivan "My real name is Michael Holbrook" släpps i oktober och är hans första släpp sedan "No place in heaven" som kom 2015. Den nya skivan beskrivs som personlig där Mika bland annat skrivit utlämnande låtar om sin familj.