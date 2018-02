”Migrationsverkets regler måste göras om”

Svensk medicinsk forskning och utbildning är beroende av att vi får in nya perspektiv, teknik och metoder via internationella studenter. Vi har tidigare i veckan hört hur absurd svensk migrationspolicy är vad gäller uppehållstillstånd för internationella masterstudenter. Fem studenter på Karolinska Institutet har fått avslag på sin ansökan om förnyat uppehållstillstånd, trots att dom är mitt i en utbildning som betalat studieavgifter för. Migrationsverket svarade via sin presschef Per Ek under veckan (31/1) angående KI:s masterstudenter (29/1) med att "Vi följer bara reglerna". Detta är kanske sant, men reglerna som de följer är orimliga och försvårar både utbildning och forskning på svenska universitet och problematiken drabbar inte bara masterstudenter. Även doktoranders situation försvåras på grund av Migrationsverkets handläggning. Vi anser att det är oansvarigt hur regler som satts upp för Migrationsverket tolkas och ibland direkt hamnar i konflikt med högskoleförordningen. Detta är något som uppenbarligen behöver omarbetas av riksdagen.