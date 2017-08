Migrationsverkets GD: ”För mycket nitisk kontroll”

Mikael Ribbenvik utsågs tidigare i år till generaldirektör för Migrationsverket. Han har sedan i höstas varit vikarierande chef för myndigheten. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

SvD:s granskning Kompetensutvisningarna har väckt både ilska och debatt kring hur Migrationsverket har hanterat ansökningar om arbetstillstånd från högt eftertraktade it-specialister. Bland annat har för lite semester eller missade försäkringar hos tidigare arbetsgivare legat till grund för utvisningsbeslut.

Nu medger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket, självkritiskt att myndigheten de senaste två åren har lagt för mycket tid och resurser på nitiskt felsökande, med långa handläggningstider som följd.

– Jag tycker också att konsekvenserna av lagstiftningen i många fall är oproportionerliga. Men min, eller andras åsikter, är inte relevanta i rättsprövningen, säger han – och menar att en vägledande dom i Migrationsöverdomstolen för två år sedan är orsaken till verkets sätt att arbeta.

Annons X

På vilket sätt?

– Domen säger att minsta avsteg varje månad kan resultera i konsekvenser för arbetstagaren. Efter domen gick myndigheten in och tittade retroaktivt på varje månad i ansökningarna om arbetstillstånd och uppehållstillstånd. Det medförde utökad kontroll och mycket resurser lades på detta. Men det var ingen medveten strategi från Migrationsverket, utan en slutsats av domen.

Men Mikael Ribbenviks bild delas inte av alla. Flera jurister som SvD haft kontakt med hävdar att domen inte behöver tolkas på det sätt som Migrationsverket gör – särskilt då domen rör en person som inte levde upp till ett försörjningskrav och inte säger något om exempelvis enstaka försäkringsmissar.

Här handlar det alltså om Migrationsverkets tolkning?

– Vi har tolkat det som att minsta avsteg från gällande arbetsvillkor är nog för att tillstånd inte kan beviljas. Om vi skulle tolka domen fel, hade inte migrationsdomstolen fastställt våra beslut, säger Mikael Ribbenvik.

Fler jurister uppger också att ni inte tar hänsyn till proportionalitetsprincipen som står i utlänningslagen, alltså att man inte får besluta om sanktioner som inte står i proportion till eventuell regelöverträdelse?

– Vad vi gjorde fram till 2015 var proportionalitetsbedömningar. Då tittade vi framåt med frågeställningen ”kommer företaget att klara av att ge de villkor som man ska?”. Men sedan den vägledande domen började vi granska villkoren retroaktivt.

Migrationsverkets agerande har också kritiserats för att kränka Europakonventionen, som skyddar privatlivet för den som etablerat sig i Sverige genom att bo och arbeta här.

Läs även Utvisningarna är en mycket dyr affär för Sverige

– Europakonventionen är en del av svensk lagstiftning och något som också Migrationsdomstolen väger in i sina beslut. Sveriges domstolar bekräftar våra beslut och att vi gör en korrekt tolkning av gällande rätt.

Högkompetenta anställda utvisas ur landet på grund av arbetsgivares bagatellartade misstag. Är inte era bedömningar ibland orimliga?

– Det vore orimligt om myndigheten skulle bryta mot Migrationsöverdomstolens praxis. Oavsett vad jag tycker kan jag inte ändra på lagstiftningen. Så fort vi hittar en sådan avvikelse i arbetsvillkoren är vi bundna till Migrationsöverdomstolens dom, säger han, och fortsätter:

– Vi försöker efter bästa förmåga följa den lagstiftning som finns. Många tycker att det är fyrkantigt, att vi borde ta ett steg tillbaka och bedöma rimligheten i besluten. Jag är en tänkande person och kan se att utgången av vissa beslut är väldigt märklig. Men det betyder inte att jag kan låta mina personliga åsikter inverka på regelverket.

Migrationsverket avgör däremot själva hur de ska söka upp och kontrollera avvikelser.

Är det då rimligt att ni lägger resurser – skattepengar – på att retroaktivt, månad efter månad och för flera år tillbaka leta minsta avsteg i den anställdes anställningsvillkor?

– Det läggs för mycket resurser och tid på denna form av kontrollverksamhet och nitiska koll. Det är ett skäl till de långa handläggningstiderna och väntetiderna för arbetstillstånd. Därför har jag i den nationella handlingsplan som vi lämnade till regeringen i början av året lanserat att vi i stället ska använda indikationsbaserade kontroller. Det vill säga att vi går in och granskar ett ärende endast om det inte verkar stå rätt till.

Vad innebär det konkret?

– Säg att vi går in och tittar på en persons inkomst och två årsbesked, och ser att den ungefärliga lönen ligger en bit över marginalen. Har vi då ingen indikation på att personen är underbetald, behöver vi inte gå in och titta på varje lönespecifikation. Men om lönen ligger på gränsen kan vi gå in och kolla och kanske hitta mindre missar. Då bedömer vi dem på samma sätt som tidigare. Skillnaden är att vi riktar våra resurser där de gör mest nytta. Beslut om att börja arbeta på detta sätt är nu fattat, men förändringen tar tid att genomföra.

Har du personligen påverkats av den här diskussionen?

– Ja. Självklart har jag tagit djupt intryck. Därför har jag startat en referensgrupp om vad vi kan göra bättre, hur vi kan förändra vårt arbetssätt, säger Mikael Ribbenvik.