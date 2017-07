Migrantsmuggling Foto: Valdemar Lindekrantz/Kustbevakningen

Smuggling av migranter från Libyen till Italien är en storindustri.

Det är knappast underligt om man inte via media får rapporter som ger initierade detaljer från smugglarnas värld. Det är sannolikt livsfarligt att söka rapportera från den libyska kustens smugglarhamnar.

Men i New Yorker (July 31) finns ett mycket långt reportage som ger en del inblickar i både vad som sker i Libyen (och andra afrikanska länder varifrån migranterna kommer) och vad som sker i Italien dit de kommer.

Ben Taub är en New Yorker-reporter som tidigare skrivit i tidskriften bland annat om jihadism och krigsbrott.

”The wrong man” (Fel man) handlar om smugglaren Medhanie Yehdego Mered, en etritrean. Brittiska och italienska myndigheter lyckades med hjälp av myndigheterna i Sudan den 24 maj 2016 gripa en person som man tror är Mered.

Enligt Taub är det i själva verket en helt annan eritrean, Medhanie Tesfamariam Berhe. Detta är artikelns centrala spår – misstaget. Fel man sitter i fängsligt förvar i Italien och har enligt artikeln ännu inte blivit föremål för en rättegång.

En viktig person i artikeln är en eritrean, Meron Estefanos, som från sitt kök i Stockholm driver radiostationen Radio Erena.

Språket är tigrinya.

Smugglaren Mereds fru Lidya Tesfu tycks leva i Sverige, åtminstone framgår det av artikeln att hon fött hans son här.

Taub har träffat Lidya Tesfu i Stockholm i maj i år och därefter har han i ett tre timmar långt samtal hört av maken och fått höra vad denne gjort de senaste sju åren.

Det är alltså en mycket lång artikel och jag ska inte redovisa alla spår i den men från intervjun med Mered finns det två punkter av intresse.

Dels menar han att det i år kommer att komma 200000 migranter från Libyen till Italien. 2016 var det 180000.

Dels uttrycker han förvåning över att de europeiska regeringarna inte förstår sig på smugglingen.

”These European governments – their technology is so good, but they know nothing.”

Ur ett EU-perspektiv är detta det centrala.