Under tisdagen släpptes 17 människor, främst kvinnor och barn, in av gränskontrollanter, enligt rättighetsgruppen Pueblo sin fronteras. Dagen före uppges åtta andra migranter ha släppts in för att få sina ansökningar behandlade.

Ytterligare drygt 100 människor befinner sig kvar i det tillfälliga lägret vid gränsen i den mexikanska staden Tijuana. De flesta uppger att de flytt dödshot, utpressning och våld från gatugängen i centralamerikanska länder.