Migos släpper wrestling-låt

Migos bildades i Lawrenceville i Georgia 2009. Arkivbild. Foto: Omar Vega/AP/TT

Georgia-rapparna Migos är tillbaka med nytt material. Gruppen har delat med sig av låten "To Hotty" via sitt Soundcloud konto.

Enligt The Fader tillägnas den WWE-wrestlaren Scotty 2 Hotty. Den kommer att ingå på en kommande samlingsskiva från skivbolaget Quality Control som ska släppas inom kort.

Migos gav tidigare i år ut sitt andra album "Culture", som bland annat innehåller superhitten "Bad and boujee". Skivan sålde i 131 000 exemplar under sin första vecka på den amerikanska marknaden och gick därmed rakt in på Billboardlistans förstaplats.