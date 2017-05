Liam Payne. Arkivbild. Foto: Rich Fury/AP/TT

Migos gör gemensam sak med Liam Payne. Hiphoptrion och One Direction-stjärnans gemensamma singel väntas vara med på Paynes kommande soloskiva, skriver Contactmusic.

Det är däremot inte känt vad albumet heter eller exakt när det släpps.

Det brittisk-irländska pojkbandet One Direction har just en paus, och under tiden arbetar flera av medlemmarna på solomaterial. Harry Styles till exempel, som kommer till Sverige i november, släpper sitt solodebutalbum den 12 maj.