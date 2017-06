Midsommarhandeln utklassad av jul och påsk

Foto: Pi Frisk och Fredrik Sandberg/TT

Midsommar är tillsammans med jul och påsk årets viktigaste helger för Sveriges matbutiker.

– Vi har ju några sådana köttbullehelger som ju är enormt viktiga för dagligvaruhandeln, säger Jonas Arnberg på HUI research.

Men statistik som analysföretaget Nielsen tagit fram visar att påsk och jul är betydligt viktigare för matbutikerna än midsommar. Viktigast är julveckan som 2016 stod för 2,5 procent av matvarubutikernas totala försäljning det året.

– Det är en helg som sticker ut och det är så klart julen som båda sidorna av handeln, både dagligköp och sällanköp tycker om, säger Jonas Arnberg.

Men den stora skillnaden mellan jul och de två andra storhelgerna är inte mathandeln utan julklappshandeln. Butiker som säljer till exempel sportartiklar eller elektronik ser inte samma effekt under midsommar.

– Midsommar är ofta förknippat med att man åker till landet eller lämnar stan några dagar och bunkrar mat. Men man försvinner från köpcentren, säger Jonas Arnberg.

”Jul är ju viktigast eftersom den har både sällanköp och dagligvaruköp. Och så lever den under en längre tid”, säger Jonas Arnberg på HUI Research. Foto: Pressbild: HUI Research

Helger som jul eller halloween förknippas starkt med konsumtion av prylar. Har sällanvaruhandeln varit dåliga på att slå mynt av midsommar?

– De har ju uppenbarligen inte gjort det, sen om det beror på om de är bra eller dåliga vet jag inte.

Tror du det finns potential att börja sälja mer sällanköpsvaror också under midsommar?

– Handeln i dag är väldigt kampanjstyrd, man knyter upp upp väldigt mycket försäljning till olika reor och rabatter. Och kan man knyta upp kampanjer till annat än just pris så är det väldigt välkommet. Om du kan locka människor till butiken genom att säga att det är midsommar och då behöver du en ny skjorta i stället för att säga att nu är det rea. Det vore drömmen för dem att komma med kampanjer som inte är prisdrivna. Sen om det är ett framgångsrikt koncept det vet jag inte.

Systembolaget är en annan aktör som ökar försäljningen kraftigt under sommarhögtiden. Midsommarveckan 2016 var försäljningen 1 322 miljoner liter ren alkohol vilket var nästan 70 procent högre än en vanlig vecka.

Bäst gick det kryddade brännvinet som sålde mer än sju gånger bättre än en normal vecka.

Samma år köpte svenskarna något mer alkohol under midsommar än under än påsken men försäljningen under jul var högre än under båda de helgerna.

