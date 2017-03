Midnattssol sågas totalt inför brittisk tv-premiär

I en lång opinionstext på Openculture, om hur medier hanterar Donald Trump, belyser man hur New York Times först skrev om Adolf Hitler. Tidningen uppmärksammade Hitler redan 1922 i en text med rubriken ”New Popular Idol Rises in Bavaria”. Och trots att man tidigt i texten slår fast att rörelsen Hitler leder är antisemitisk och att han implicit styr över en ”armé av gråskjortor” tonar man senare i artikeln ned riskerna.

”Enligt flera välinformerade källor är Hitlers antisemitism inte så genuin eller våldsam som det låter.”, skrev New York Times skribent, som menade att antisemitismen mer var ett retoriskt trick och inte något som utgjorde en reell fara för Tysklands judiska befolkning.

The New York Times’ First Profile of Hitler: His Anti-Semitism Is Not as “Genuine or Violent” as It Sounds (1922)