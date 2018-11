Det börjar med segerrusiga Hillary-supporters i olika former. De gråter lyckotårar. De är så uppspelta och så stolta eftersom de får bidra till att skapa ett historiskt ögonblick. Det är den 8 november 2016 och för första gången någonsin kommer USA att välja en kvinna till president. Allt är noga förberett; på Demokraternas valvaka har man riggat upp ett glastak som Hillary ska krossa i samband med sitt segertal. Alla kommentatorer och opinionsinstitut stämmer in i kören: segern tillhör henne.

Men vi vet ju att det som inte kunde hända faktiskt hände: de där trista staterna i mitten, befolkade av en arbetarklass utan både arbete och (som vissa elaka människor kanske skulle säga) klass – Michigan, Ohio, Pennsylvania, Wisconsin – gick till Trump. Liksom Florida och hela södern. Med mera. Att Hillary kammade hem de folkrika kuststaterna och därmed också fick flest röster, spelade ingen roll. I USA handlar det om elektorer. När dimmorna skingrades var det Trump som var president. Och vad Michael Moore nu frågar sig efter denna ouvertyr till sin senaste film är följande: "How. The fuck. Did this happen?".