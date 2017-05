Michael Moore gör pjäs om Trump

Michael Moore sätter upp "en humoristisk pjäs om ett land som röstat fram en galning", på Broadway i New York. Arkivbild. Foto: Kathy Willens/AP/TT

Dokumentärfilmaren Michael Moore har aldrig varit mycket för de subtila nyanserna och därför är det kanske inte så oväntat att hans nästa projekt äger rum i de stora gesternas hjärta – Broadway i New York.

Moore ska sätta upp en scenföreställning som han själv beskriver som "inte ståuppkomik, inte ett Ted-talk, inte ett politiskt möte – utan ett väl genomarbetat underhållningsverk för folk som gillar att tänka", skriver New York Times.

Titeln på föreställningen är "The terms of my surrender" (Villkoren för min kapitulation) och Moore säger att enmansföreställningen är "en humoristisk pjäs om ett land som röstat fram en galning".

"The terms of my surrender" ska spelas åtta gånger i veckan under tolv veckors tid från och med juli.

Michael Moore är främst känd som dokumentärfilmare, men har även skrivit böcker. 2003 vann han en Oscar för "Bowling for Columbine" om skolskjutningar och USA:s förhållande till skjutvapen. "The terms for my surrender" är hans första scenföreställning.