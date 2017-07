Michael Jacksons upptäckare har dött

Jackson 5 1971. Michael Jackson ses längst upp till höger. Arkivbild. Foto: AP

Sångaren och producenten Bobby Taylor har avlidit, skriver Rolling Stone. Under sin egen karriär fick Bobby Taylor & The Vancouvers en hit med Motown-låten "Does your mama know about me" 1968.

Men mest känd är han för att ha upptäckt The Jackson 5, och därmed Michael Jackson. Brödrabandet var förband till The Vancouvers i Chicago 1968.

– Jag såg den där lilla killen som snurrade runt, och jag sa "Jösses, skicka upp honom när han är klar, jag vill prata med den ungen", sa Taylor om händelsen i en intervju 2011.

Taylor, som fungerade som en slags talangscout för Motown, kom att producera några av Jackson 5:s tidigaste inspelningar på bolaget.

Han blev 83 år gammal, och hade tiden innan dödsfallet behandlats för leukemi.