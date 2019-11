Ingen annan enskild artist har sålt ut Scandinavium sex gånger. På måndagen rekordprisades Mia Skäringer för sin föreställning "Avig Maria – no more fucks to give".

Föreställningen har totalt setts av 55 000 personer i Scandinavium. Mia Skäringer fick för rekordet ta emot ett diplom av Got Events vd Lotta Nibell.