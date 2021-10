MFF:s fokus: SM-guld för att nå Europa igen

Trots noll poäng och 0–11 i målskillnad efter tre matcher har Malmö FF fortfarande chansen att sluta trea i grupp H av Champions League. En placering som ger fortsatt spel i Europa League efter nyår.

Halvvägs in i gruppspelet är MFF tre poäng efter Zenit S:t Petersburg, som förlorade under onsdagskvällen borta mot Juventus efter ett sent segermål av den svenske landslagsspelaren Dejan Kulusevski.