MFF avgjorde stormötet i 93:e minuten

Malmös Felipe Carvalho (25) klappas om efter sitt 1-0 mål på övertid under måndagens allsvenska fotbollsmatch mellan AIK och Malmö FF på Friends Arena. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det var en intensiv match med mycket spelglädje från första minuten.

– Det är roligt där ute, sade Malmö-anfallaren Pawel Cibicki i C More i paus.

– Nu ska vi bara göra mål, men det kommer.

Det gjorde det – till slut.

Malmö är ett av allsvenskans spelskickligaste lag offensivt. Men AIK har också ett av de bästa försvaren, laget hade inte släppt till ett mål sedan den 22 april.

Och till en början hade MFF otroligt svårt att spela sig igenom det kompakta hemmaförsvaret, samtidigt som AIK inte sällan kom fram och hotade Malmös. Simon Thern såg ut att vara på strålande humör mot sin gamla klubb och skapade en hel del oreda.

Men effektiviteten är ett stort bekymmer för AIK i helhet – och kanske i synnerhet för anfallaren Eero Markanen. Han fick två riktigt bra lägen i den första halvleken – men sköt varje gång rakt på MFF-målvakten Johan Wiland. Anfallaren har fortfarande bara gjort ett mål – av AIK:s ynkliga skörd på åtta.

Ju längre matchen pågick desto oftare kom MFF igenom AIK till farliga lägen. Markus Rosenberg snodde bollen från en något övermodig Jesper Nyholm efter 25 minuter. Oscar Linnér räddade i första läget, men Rosenberg fick en ny chans och då fick Nyholm revanschera sig med att rädda på mållinjen.

Tio minuter senare var det nära igen när gästerna visade upp ett skolboksexempel på en vass kontring. Yoshimar Yotún drev upp bollen och slog den i precis rätt läge bakom AIK:s backlinje till Anders Christiansen som sköt utanför.

Malmö fortsatte att skapa och hade övertaget i den andra halvleken – men 17–8 i skott visar att det inte bara var AIK som var ineffektivt.

Men till slut – på tilläggstid – fick MFF hål på AIK. Och då var det en oväntad målskytt som klev fram. Magnus Wolff Eikrem skruvade in bollen i straffområdet och där dök mittbacken Felipe Carvalho in och sköt in 1–0.

– Jag är så glad att jag fick spela nittio minuter. Gud gav mig den här chansen. Det var en väldigt bra match, en svår match, säger Carvalho i C More.

Malmö tar därmed över serieledningen, en poäng före IFK Norrköping.