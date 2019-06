Mexiko öppnar för att ändra asylregler

Under torsdagen fortsatte de pressade samtalen mellan USA och Mexiko som sker under amerikanskt hot om tullar. På torsdagen ska dock länderna ha kommit något närmare en överenskommelse, skriver New York Times. Hotet om nya tullar på fem procent på måndag kvarstår dock, skriver tidningen.

Framgångarna handlar om att Mexiko öppnat för att ändra asylregler. Bland annat ska Mexiko ge USA möjlighet att neka gränsövergång i större utsträckning och fler migranter ska vänta i Mexiko medan de söker asyl. Om en överenskommelse nås innebär den också bland annat att personer från Guatemala ska söka asyl i Mexiko i stället för i USA.