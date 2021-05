Mexiko ber Mayafolket om ursäkt

Uttalandet kom vid en ceremoni i delstaten Quintana Roo i sydöstra Mexiko på måndagen, där även grannlandet Guatemalas president Alejandro Giammattei deltog.

– Vi ber Mayafolket å det uppriktigaste om ursäkt för de fruktansvärda övergrepp som begicks av enskilda personer och av nationella och utländska myndigheter under erövringen, under tre århundraden av kolonialt styre och under två århundraden som ett självständigt Mexiko, sade president Andrés Manuel López Obrador.