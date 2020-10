Metoo-rörelse gör bokslut och blickar framåt

I oktober 2017 briserade metoo-rörelsen, som föddes efter att Hollywood-mogulen Harvey Weinstein i en uppmärksammad artikel i New York Times anklagades för sexuella trakasserier och våldtäkter. Rörelsen svepte därefter över världen och i Sverige organiserade ett stort antal yrkeskårer under hösten 2017 flera upprop i protest mot sexuella trakasserier och övergrepp på arbetsplatser och i andra miljöer.

På treårsdagen av uppropen bjuder därför jämställdhetsminister Åsa Lindhagen under torsdagen in representanter från de två organisationerna Samordningen Metoo-uppropen och Me Too Sweden för att göra ett slags bokslut över de senaste årens utveckling – och samtidigt blicka in i framtiden.