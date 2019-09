Under sin Europaturné under sommaren har metalbandet Metallica skänkt motsvarande 15 miljoner kronor till olika välgörande ändamål, skriver NME.

Genom sin stiftelse All Within My Hands har bandet donerat till en välgörenhetsorganisation i varje stad man spelat i under turnén. När de spelade på Ullevi fick Göteborgs stadsmission en check på 300 000 kronor, vilket GT rapporterade då.