”Mest trist för mig om jag sagt till”

Fråga: Jag var på en konsert och på programbladet stod det: ”Please silence or turn off mobile phones during the performance. Photography or recording of any nature is strictly forbidden”. Ändå satt folk och fotade och filmade och pillade med sina mobiler så att de lös på ett störande sätt.

Jag övervägde att säga till mina grannar när det blev paus, men gjorde det inte. Jag bestämde mig för att bara försöka njuta av musiken; det hade antagligen blivit mest trist för mig själv om jag hade sagt till.