”Mest svammel om barn i täta städer”

Johan Casselbrant och Daniel Hohenthal, som skrivit repliken ”Täta städer är framtiden – särskilt för barn”, staplar mytbildande argument kring den täta stadens suveränitet, utan att hänvisa till någon forskning eller evidens.

Inledningsvis är det hög tid att nyansera begreppet förtätning och ställa sig frågan hur förtätning mäts, ser ut och upplevs. För Casselbrant och Hohenthal är svaret enkelt: fler invånare per kvadratmeter ger hållbara städer, slut på diskussionen. Faktum kvarstår att forskning visar att barn rör sig mindre i våra täta urbana miljöer, med ohälsa som konsekvens (WHO), att 63 000 barn i Sverige vistas på skolgårdar som inte är tillräckligt stora för att stimulera rörelse (SCB/Boverket, 2018) och att barn idag oftare får skjuts till skolan än tar sig dit till fots eller cykel (Barker et al., 2009). Faktum kvarstår också att barns fysiska vardagsmiljö har en avgörande inverkan på möjligheten att röra sig och lusten att leka samt ta sig fram på egen hand. Studier i Stockholm visar att ytan på förskolegården är helt avgörande för att barn i staden ska röra på sig tillräckligt (Berglind, 2019).