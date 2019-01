Komikern Messiah Hallberg tar en drink på Truman Capotes gamla stamhak och andas ut i sitt personliga paradis på Storholmen.

Kensington Gardens, London

royalparks.org.uk

Annons X

London var min första stora stadsförälskelse och kommer alltid vara speciell. Jag tycker fortfarande det är kul att sitta högst upp och längst fram i dubbeldäckarna. Jag var mycket i London som barn och då brukade vi bo precis där parken Kensington Gardens börjar. Att ta en promenad där och mata ekorrarna, som jag hoppas inte är smittspridande, är väldigt härligt.

Dealey Plaza, Dallas

dallasparks.org

Sällan har jag blivit så tagen av en plats som centrala Dallas stadspark. Det ska dock tilläggas att jag läst och sett allt om mordet på JFK som skedde här 1963. Platsen ser i stort sett ut exakt som den gjorde vid mordtillfället, med undantag för några reklamskyltar. Otroligt starkt för oss true crime-nördar. Ett besök här är som att kliva rakt in i en av historiens mest dramatiska händelser.

Storholmen, Lidingö

Mitt paradis på jorden. Vi har vårt sommarställe på Storholmen, bara fem minuter med båt från Stockholm. Där finns inga bilar och ingen gatubelysning. Det är så nära till storstan, men så fort man kliver i land på ön går pulsen ner och man andas frisk luft. Har man väl skaffat ett hus på Storholmen släpper man det aldrig.

Bar Mocambo, Taormina

Piazza 9 Aprile, Taormina, Italien

Den här underbara baren ligger mitt på huvudgatan som går genom Taormina. På 1950-talet satt Truman Capote här och slängde i sig drinkar, bara det gör ju att man lockas hit. Taormina är en fantastisk gammal stad som på något sätt har allt det bästa man vill ha av en Italiensemester. Nästa år ska jag utforska Sicilien ännu mer.

Wolfgang’s Steakhouse, New York

4 Park Ave, New York, USA

wolfgangssteakhouse.net

Det finns massvis med stekhus i New York och vissa föredrar Peter Luger eller Smith & Wollensky, men för mig finns det inget som är mer New York än Wolfgang’s. Speciellt deras flaggskeppsrestaurang på Park Avenue som serverar det bästa kött jag ätit och där New York-känslan är uppskruvad till max.